عائلة غريزمان غاضبة لكن الفرنسي لا يريد مغادرة برشلونة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مستقبل أنتوان غريزمان مع برشلونة بعد أن تم استبعاده مع تشكيلة الفريق الأساسية في المباريات الأخيرة.

وتبدو فكرة بيع الفرنسي هذا الصيف مغرية للبارسا الذي يبحث عن تدعيم صفوفه بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان واستعادة نيمار من باريس سان جيرمان، كما أنه يحتاج أيضاً لضخ الأموال في خزينة النادي بعد الخسائر التي تكبدها بسبب جائحة فيروس كورونا.

لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت عدم رغبة برشلونة في بيع غريزمان أو إدراجه في أي صفقة أخرى، مشيرة إلى أن النادي ما زال يؤمن بقدرات اللاعب ويعوّل عليه الموسم المقبل.

وأعرب والد وشقيق غريزمان عن غضبهما بعد أن قرر المدرب كيكي سيتيين الدفع به بحلول الدقيقة 89 من مباراة أتلتيكو مدريد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

لكن رغم ذلك، لا يريد الفرنسي الرحيل عن صفوف الفريق هذا الصيف، وأخبر إدارة النادي أن لا تتفاوض من أجله ولا تحاول وضعه في صفقات تبادلية.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع غريزمان من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو، لكن اللاعب لم يظهر بالشكل المطلوب لغاية الآن رغم أنه سجل 14 هدفاً في مختلف البطولات.