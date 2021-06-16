عدنان حمد يخلف فيتال بوركلمانز في قيادة منتخب الأردن

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعيين العراقي عدنان حمد مديراً فنياً للمنتخب الأول، خلفاً للبلجيكي فيتال بوركلمانز الذي تم قبول استقالته.

وأصدر اتحاد الكرة بياناً رسمياً قال فيه: "بناء على ما شهدته مشاركة المنتخب الوطني الأول في التصفيات المشتركة من أداء متواضع ونتائج لم ترق للتوقعات، فقد اجتمعت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم اليوم الأربعاء، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، وقررت قبول استقالة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، فيتال بوركلمانز ومساعده ستيفان فانديرهايدن وتعيين المدرب عدنان حمد، مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأول، ليقود المرحلة المقبلة ابتداءً من مباراة المنتخب الوطني أمام جنوب السودان في الدوحة يوم 21 الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب 2021".

عدنان حمد يخلف فيتال بوركلمانز في قيادة النشامى

وسبق لحمد أن أشرف على تدريب المنتخب الأردني لمدة 4 أعوام.