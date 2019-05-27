عرض "يتيم" لسيرخيو راموس من الصين

رغم تزايد وتيرة الأنباء التي تحدثت عن اهتمام عدة أندية بالتعاقد مع قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، إلا أنها غير دقيقة على ما يبدو.

فقد كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم المخضرم لم يتلق سوى عرض وحيد جدي، وبالتحديد من فريق صيني لم يتم الكشف عن هويته.

وكانت وسائل إعلامية مختلفة تناولت تقارير تفيد برغبة المدافع، البالغ من العمر 33 عاماً، في الرحيل عن ريال مدريد بسبب توتر علاقته مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، خصوصاً بعد الهزيمة أمام أياكس أمستردام بأربعة أهداف لهدف.

وتأمل إدارة ريال مدريد أن يعمل المدرب زين الدين زيدان على إقناع راموس بالبقاء، بسبب العلاقة القوية التي تربطهما.

وأشارت "ماركا" إلى أن زيدان "يبذل ما في وسعه" لمنح راموس الشعور بالارتياح داخل الملكي، وبالتالي العمل على استمراره في الفريق الذي انضم إليه عام 2005 قادماً من إشبيلية.

كما أكدت صحيفة "ميترو" البريطانية أن زيدان وجه بالفعل رسالة إلى راموس طالبه فيها بالبقاء.

وأجرى "زيزو" محادثات مطولة مع المدافع قبل نهاية الموسم، وأوضح له أنه يرغب ببقائه.

يشار إلى أن زيدان يعتبر وجود راموس في غرفة تغيير الملابس أمراً حيوياً، ويأمل في التوصل إلى حل لمشكلته.

ويعد المدافع المخضرم عنصراً أساسياً في تشكيلة ريال مدريد، وقد ساهم في إحراز لقب الدوري الإسباني 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، بالإضافة إلى العديد من الألقاب الأخرى.