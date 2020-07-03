علاقة بايل وزيدان تصل إلى طريق مسدود

ساءت العلاقة بشكل واضح بين غاريث بايل ومدربه زين الدين زيدان خلال الفترة الأخيرة، رغم انتصارات ريال مدريد واقترابه من الحصول على لقب الليغا هذا الموسم.

وقالت مصادر برنامج "إل تشيرنغيتو" الإسباني، الجمعة، أن بايل أبلغ زيدان بأنه غير جاهز فنياً مؤخراً، لذلك فإن المدرب الفرنسي قرر عدم إشراكه في آخر مباراتين.

وينوي زيدان عدم الدفع بالجناح الويلزي حتى نهاية الموسم الجاري، من أجل إجباره على الرحيل والبحث عن فريق جديد هذا الصيف، وفقاً لإدارة الملكي.

يذكر أن بايل كان قريباً من الانتقال إلى الدوري الصيني الصيف الماضي، لكن ريال مدريد رفض إتمام الصفقة في اللحظات الأخيرة بسبب المقابل المالي.