غاريث بيل يعلم أصدقاءه بخطته للاعتزال

يعتزم غاريث بيل نجم ريال مدريد الاستمرار في الملاعب لموسم آخر قبل إعلان اعتزاله كرة القدم.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الدولي الويلزي يعتزم الاعتزال على مستوى الأندية والمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويقضي جناح توتنهام السابق عطلته حالياً بعدما قاد ويلز إلى دور الـ 16 من بطولة يورو 2020.

بيل يعود إلى ريال مدريد الموسم القادم

وسينخرط اللاعب الذي يتقاضى 600 ألف جنيه استرليني أسبوعياً في معسكر ريال مدريد هذا الشهر، علماً بأن عقده سينتهي مع نهاية الموسم القادم.

ويتطلع صاحب الـ 32 عاماً لاستكمال عقده مع نادي العاصمة الإسبانية بعد رحيل زين الدين زيدان وعودة كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق.

وقال بيل الذي أمضى الموسم الماضي معاراً في صفوف توتنهام لأصدقائه أنه لا يخطط للبحث عن فريق جديد الصيف القادم حينما يصبح لاعباً حراً.