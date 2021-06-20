غريزمان: لا يوجد مثل رونالدو وميسي

قال أنتوان غريزمان مهاجم منتخب فرنسا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو "مصدر إلهام للجميع".

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره البرتغالي في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة في بطولة يورو 2020، في مباراة مكررة لنهائي بطولة يورو 2016 والتي شهدت فوز برازيليي أوروبا بهدف نظيف في الوقت الإضافي رغم أن رونالدو لم يكمل المواجهة بسبب الإصابة.

ولعب المنتخبان أمس السبت لكنهما فشلا في تحقيق النتائج التي يريدونها، فتعادل المنتخب الفرنسي 1-1 مع نظيره المجري في بودابست، بينما خسر المنتخب البرتغالي أمام غريمه الألماني 2-4.

ووضع رونالدو منتخب بلاده في المقدمة في ميونيخ، رافعاً رصيد أهدافه في البطولة إلى ثلاثة أهداف من مباراتين، بينما سجل 107 أهداف دولية، بفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي المسجل بإسم الإيراني علي دائي.

وسجل "صاروخ ماديرا" حتى الآن 19 هدفاً في بطولات كأس العالم واليورو - ولم يسجل أي لاعب أوروبي آخر أهدافا أكثر في البطولتين، علماً بان ميروسلاف كلوزه هداف المنتخب الألماني السابق سجل نفس عدد الأهداف.

وتركت مباريات الأمس المجموعة السادسة متوازنة، حيث يحتاج المنتخب الفرنسي للتغلب على نظيره البرتغال لضمان صدارة الترتيب، بينما الخسارة قد تجعله يتراجع للمركز الثالث.

وبغض النظر عما سيحدث يوم الأربعاء، أشاد غريزمان برونالدو وكذلك زميله في برشلونة ليونيل ميسي، ووصفهما بالقوة الملهمة.

وقال الفرنسي في مؤتمر صحفي :"رونالدو مصدر إلهام للجميع".

وأضاف :"ما يفعله في عمر 36 عاماً استثنائي، هو وميسي، لن يتواجد أي لاعب مثلهما، نحن محظوظون لمقابلتهما في الملعب".

وأضاف :"هو لاعب مكتمل، مثال لجميع اللاعبين الشبان والكبار، يمكنه أن يكون بمثابة القدوة للعديد من الشباب الصغير".