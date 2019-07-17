غريزمان: ميسي ظاهرة لا تتكرر

أكد أنتوان غريزمان تعاقد برشلونة الجديد أن زميله ليونيل ميسي، الهداف التاريخي للبارسا، ظاهرة لا تتكرر سوى مرة كل 30 عاماً، كما أشاد بفرينكي دي يونغ المنضم حديثاً للفريق.

وانضم الدولي الفرنسي لتدريبات برشلونة بعد الانضمام إليه مقابل 120 مليون يورو.

وقال غريزمان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "ميسي هو رقم 1 في كرة القدم مثل لوبرون جيمس في السلة الذي يعتبر واجهة اللعبة وليو هو صورة كرة القدم.

"ميسي لاعب استثنائي وحدث يتكرر مرة كل 30 عاماً. إنه مختلف عن أي لاعب آخر في العالم".

وأشار مهاجم أتلتيكو مدريد السابق إلى أن هدفه الحالي هو كسب ود الجماهير من خلال ما يقدمه داخل الملعب والاستمتاع خارج الملعب والمضي قدماً نحو حصد البطولات.

وحول إمكانية اختراع احتفال جديد حينما يسجل بقميص برشلونة، أكد الفرنسي أنه يمتلك طريقة جديدة لكنه لن يكشف عنها الآن متمنياً أن تعجب الجمهور.

وأردف: "لا يوجد فريق يمتلك المستوى الذي يقدمه برشلونة، لكن في الحالة الدفاعية مطلوب من اللاعب الضغط بسرعة لاستعادة الكرة وهذا ما كنت أقدمه في أتلتيكو وسأستمر به هنا.

"فرينكي دي يونغ هو أصعب لاعب واجهته، فمهما ضغطت عليه لاستعادة الكرة ينجح في تمريرها. أما نيتو فاعتبره حارساً رائعاً وأعتقد أنّه سيشكل ثنائياً رائعاً مع الأساسي (مارك أندريه) تير شتيغين".