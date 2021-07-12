غريزمان يقترب من توديع برشلونة في صفقة تبادلية

ارتبط أنتوان غريزمان برحيل متوقع عن برشلونة خلال الأسابيع الماضية، ويبدو أن الأمر بات قريباً وذلك بالعودة إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

وتشير التقارير إلى أن البارسا مستعد للتخلي عن الدولي الفرنسي نظير الحصول على خدمات ساوول نيغيز من الروخيبلانكوس في صفقة تبادلية تفيد جميع الأطراف المعنية.

وغادر غريزمان صفوف فريق العاصمة بعد 5 مواسم ناجحة عام 2019 صوب البلاوغرانا في صفقة ضخمة.

وزار المهاجم الشباك 15 مرة كل موسم حينما كان يدافع عن ألوان أتلتيكو، وهو رقم فشل في مضاهاته خلال موسميه مع الفريق الكتالوني.

وكان اللاعب محور اهتمام تشيلسي ومانشستر يونايتد في ظل سعي برشلونة لتخفيض فاتورة أجوره تماشياً مع قوانين الدوري الإسباني.

وبحال عودته إلى فريق العاصمة، سينضم صاحب الثلاثين عاماً إلى لويس سواريز وجواو فيليكس في خط الهجوم ليشكل معهم ثلاثياً لا يستهان به.