غوارديولا: مواجهة أتالانتا مثل الذهاب لطبيب الأسنان

كشف أليخاندرو غوميز قائد أتالانتا، عما قاله له مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بعد التعادل بين الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

تقدم سيتي بهدف لرحيم ستيرلينغ، لكن ماريو باشاليتش نجح في إدراك التعادل لأصحاب الأرض في اللقاء الذي أقيم على ملعب سا سيرو.

وقال غوميز في تصريحات لشبكة "سكاي": "قال لي غوارديولا أن مواجهة أتالانتا مثل الذهاب لطبيب الأسنان، صعبة دائماً.

"أنا حزين لأن (الظهير كايل ووكر) وقف في المرمى ولم نستغل الأمر ونصل للمرمى للتسديد عليه، هذا ما لا يعجبني".

يذكر أن أتالانتا حصل على أولى نقاطه في دوري الأبطال عبر التاريخ بهذا التعادل بعد خسارته من دينامو زاغرب وشاختار دونيتسك ومانشستر سيتي.