غوارديولا: موازين المنافسة ستتغير في إنجلترا

لا يتوقع بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن يشهد الدوري الإنجليزي سباقاً بين فريقه وليفربول فقط هذا الموسم، مثلما كان الحال الموسم الماضي.

وانتهى سباق البريميير ليغ الموسم الماضي بتتويج سيتي برصيد 98 نقطة، ثم جاء بعده ليفربول في المركز الثاني برصيد 97 نقطة، في حين حل تشيلسي في المركز الثالث برصيد 72 نقطة.

وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن الأمر سيكون مختلفاً، حقق كل فريق خطوة للأمام.

"نحن وليفربول وضعنا معايير الموسم الماضي، وعلى المنافسين الآخرين تحقيقها، إذا أرادوا دخول تحدي التتويج باللقب.

"أظهر ليفربول ومانشستر سيتي أنهما يستطيعان القيام بذلك، على الآخرين محاولة ذلك، لكن نوعية الفرق الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الأخرى، بالطبع يمكنهم القيام بذلك".

وأجاب: "هل سيكونون أقرب؟ أعتقد ذلك".

وأصبح سيتي أول فريقٍ إنجليزي يحقق الثلاثية المحلية الموسم الماضي، لكن غوارديولا أكد أن الدوري الإنجليزي له الأولوية كل مرة حيث قال: "قلت ذلك عدة مرات، إنها منافسة تستمر 38 أسبوعاً، وكل مباراة هنا في إنجلترا صعبة للغاية، هذا هو السبب في أنه من الجيد أن نفوز بالدوري".

وشرح مدرب مانشستر سيتي: «عندما تسير الأمور بشكل جيد في الدوري، فأنت تسير بشكل جيد في المنافسات الأخرى، من الصعب الفوز بشيء، عندما تتعرض لتضارب في المستوى".

في غضون ذلك، قال غوارديولا أنه سيمنح فيل فودين مزيد من الوقت للعب في الموسم الجديد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر (19 عاماً) في 37 مباراة للفريق الأول، لكن 23 منها هؤلاء كان كبديل.

وقال غوارديولا: "إنه ذكي، يلعب مع كيفين دي بروينه ودافيد سيلفا وبيرناردو سيلفا وإيلكاي غوندوغان وفيرناندينيو ورودري، إذا ذهب لاعب شاب إلى برشلونة، ريال مدريد، أو يوفنتوس، فليس من السهل اللعب بانتظام".

وأردف: "شغفه هو أنه يحب أن يكون هنا. شارك في الكثير من الدقائق الموسم الماضي، وفي الموسم الجديد سيشارك بشكل أكبر. أنا متأكد من أنه سيساعدنا، وآمل أن نتمكن من مساعدته ليكون لاعباً أفضل".

وأتم غوارديولا تصريحاته: "بالطبع يتمتع بموهبة كبيرة، لكن عليه مواصلة تطوير إمكاناته، إنه منفتح وسنفعل ذلك معاً".