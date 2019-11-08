غوارديولا يعلق على شائعات تدريب يوفنتوس

علق مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا على الشائعات التي انتشرت الصيف الماضي عن إمكانية توليه تدريب يوفنتوس.

وأشارت عدة مصادر إعلامية مقربة من البيانكونيري أن مفاوضات قد جرت مع غوارديولا قبل التعاقد مع ماوريتسيو ساري.

وقال الإسباني لشبكة "سكاي" الإيطالية: "أنا في يوفنتوس؟ معلوماتكم خاطئة، يجب أن يقوم الصحفيين في إيطاليا بعمل أفضل.

"العمل في إيطاليا؟ هذا ممكن، أحب البلاد لكني مرتاح في إنجلترا حالياً، لست كبيراً في السن بعد".

وحول لقاء أتالانتا: "كنت خائفاً من الخسارة، هكذا الحال عندما تلعب بعشرة تفكر في الأسوأ، استبدلت إيديرسون لسبب، لست مجنوناً لأخرج الحارس هكذا، لا يجب أبداً التقليل من أتالانتا".