غوارديولا يفسر سبب عدم إشراك دي بروينه أساسياً أمام توتنهام

كيفين دي بروينه

فسر بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، استبعاده لكيفين دي بروينه من تشكيلة فريقه أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا على أنه اختيار تكتيكي.

وخسر سيتي بهدف نظيف أمام مستضيفه في العاصمة الإنجليزية لندن، وشارك البلجيكي بديلاً في الدقيقة 89.

وقال مدرب مانشستر سيتي بعد اللقاء: "قررت البدء بلاعبي ارتكاز لمزيد من الصلابة، اخترت اسماء أخرى لأني كنت أعلم صعوبة الدور لدي بروينه.

"نعرف الآن ما علينا فعله، كانت المباراة جيدة، تحكمنا بتوتنهام ووصلنا لمواقف مميزة، وهو أمر مهم في المستويات المرتفعة، علينا التركيز في الفرصة المقبلة.

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"لم يخلقوا عديد الفرص في المرتدات ولعبنا جيداً، إذا لم نعبر فالأمر بسبب التحدي، أنا فقط من يقول أننا لم نلعب جيداً أم لا".

وحول عودة بيرناردو سيلفا: "دائماً هناك إصابات وأتمنى تواجده الأسبوع المقبل، لم نمتلك الوقت لنحضر للمباراة بينما استعدوا لستة أيام، سنحتاج مساندة جماهيرنا".

وستقام مباراة الإياب الأربعاء القادم على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر وسيحتاج سيتي للفوز بفارق هدفين لبلوغ نصف النهائي.