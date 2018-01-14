غوارديولا يهنىء ليفربول بالفوز

بيب غوارديولا

قدم بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي التهنئة لليفربول على الفوز الذي حققه في لقاء الفريقين ضمن المرحلة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفيلد.

وألحق أصحاب الأرض الهزيمة الأولى بمتصدر المسابقة وتغلبوا عليه بأربعة أهداف لثلاثة في مباراة مثيرة، ورغم الهزيمة ما زال سيتي يحتفظ بالصدارة.

وأكد "بيب" في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" أن المباراة كانت في متناول فريقه، قائلاً: "مبروك لليفربول الفوز، كان اللقاء في المتناول والنتيجة 1-1، لكن إنهاء الفرص لدينا لم يكن جيداً، وأستغل المنافس الأخطاء ووصلوا بالنتيجة إلى 4-1، لم يكن دفاعنا صلباً كالمعتاد، علينا ان نتعايش مع مثل هذه المواقف خلال الموسم.

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 4-3 الدوري الإنجليزي

أهداف مباراة بورنموث وآرسنال 2-1 الدوري الإنجليزي

كروس: من ينتقد ريال مدريد لا يفهم كرة القدم

برشلونة يبحث عن أول فوز على ملعب آنويتا منذ 10 أعوام في الليغا

أوبلاك: لم أتحدث مع أحد في أتلتيكو عن تجديد عقدي

"الواقع هو أننا خسرنا اللقاء، أمامنا أسبوع من أجل التعافي والاستعداد للمباراة القادمة أمام نيوكاسل يونايتد، قدمنا مباراة جيدة في آنفيلد ما عدا بعض الدقائق التي فقدنا التركيز فيها، وجميع المواجهات أمام (يورغن) كلوب صعبة.

"بعد الهدف الثاني سجلوا مرتين في وقت قصير، من الصعب أن تعود سريعاً في مثل هذه المواقف، تحدثت كثيراً حول أن فريقنا لم يحسم اللقب بعد، سنحاول الفوز في كل لقاء للمحافظة على الصدارة".

وتجمد رصيد مانشستر سيتي بعد هذه الهزيمة عند 62 نقطة، بفارق 15 نقطة عن مانشستر يونايتد أقرب ملاحقيه.