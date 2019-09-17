غيابات مؤثرة في ريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان

أعلن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن قائمة فريقه الخاصة بمواجهة باريس سان جيرمان المقررة غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب كل من: مارسيلو، وسيرخيو راموس، وناتشو مونريال، ولوكا مودريتش، وفيدي فالفيردي، وماركو آسينسيو، وإيسكو، وبراهيم دياز، وماريانو لأسباب مختلفة.

وضمت القائمة 19 لاعباً جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس آريولا – ألتوبي.

الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – أودريوزولا – رافاييل فاران – فيرلان ميندي - لا فوينتي.

الوسط: توني كروس – كاسيميرو – خاميس رودريغيز.

الهجوم: إيدين هازارد – كريم بنزيمة – غاريث بايل – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريغو.