فاران يلمح إلى قرب انتقاله لمانشستر يونايتد

ألمح رافاييل فاران مدافع ريال مدريد مجدداً إلى رحيله المتوقع صوب مانشستر يونايتد عبر منصات التواصل الاجتماعي وفقاً لصحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية.

وقالت الجريدة أن الدولي الفرنسي يتابع عدداً من لاعبي الشياطين الحمر، وأحد هؤلاء هو مواطنه بول بوغبا، علماً بأن اللاعبين خاضا سوياً ما مجموعه 150 مباراة دولية بينهما.

هل سينتقل فاران إلى مانشستر يونايتد؟

وكشفت تقارير سابقة تبعت خروج أبطال العالم المبكر من بطولة يورو 2020 إثر الخسارة من منتخب سويسرا بركلات الترجيح عن مشاحنة حصلت بين النجمين، لكن هذه المشادة لن تؤثر على الأغلب على علاقتهما وعلى الصفقة بشكل عام.

وقالت شبكة "أي بي سي" أن فاران توصل إلى اتفاق حول البنود الشخصية مع النادي الإنجليزي، ويتبقى الآن الحصول على موافقة النادي الملكي للرحيل والاتفاق على قيمة الصفقة.