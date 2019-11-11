فالفيردي في ورطة حقيقية بعد أسبوع فيفا

نجح برشلونة بتحقيق فوز كبير على ضيفه سيلتا فيغو بملعب كامب ناو السبت الماضي، برباعية مقابل هدف وحيد في إطار مباريات المرحلة الـ 13 من الدوري الإسباني، ليحافظ بذلك على الصدارة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد الفائز هو الآخر على آيبار.

وسيكون إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني للبارسا في ورطة كبيرة بعد التوقف الدولي، وذلك حين يحل الفريق ضيفاً على ليغانيس في 23 من الشهر الجاري، ضمن منافسات المرحلة الـ 14 من الليغا بسبب توالي الإصابات التي تتعرض لها التشكيلة منذ انطلاق الموسم، خصوصاً على مستوى الخط الدفاعي وكان آخر من ابتعد الثنائي جوردي آلبا ونيلسون سيميدو.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن سيميدو الذي تعرض لإصابة بعد مرور 20 دقيقة من المباراة أمام سيلتا فيغو، سيغيب لفترة تصل إلى خمسة أسابيع، إلا أن بديله سيرجي روبرتو سيغيب هو الآخر عن مباراة ليغانيس بعد أسبوع فيفا، بسبب الإيقاف، بعد نيله البطاقة الصفراء الخامسة خلال اللقاء السابق، في حين تعرض آلبا لإصابة خلال مواجهة سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت، أن فالفيردي سيكون مجبراً على استخدام كل من موسى واغي وجونيور فيربو كظهيرين، بالرغم من أن الأول لم يشارك في أي دقيقة لحد الآن، في حين لا يحظى الثاني بثقة مدربه الباسكي وهو الذي أبعده عن المباريات السبع الأخيرة قبل مشاركته أمام فيغو.

وشكلت الإصابات صداعاً في رأس مدرب أتلتيك بلباو السابق، فقد مر عشرة لاعبين بالعيادة، منذ إصابة ليونيل ميسي في الخامس من أغسطس الماضي، حيث مكث رفقة كل من لويس سواريز، وعثمان ديمبيلي، وفيربو، وسامويل أومتيتي، وألبا، ونيتو، شهراً واحداً على الأقل، في عيادة الفريق.