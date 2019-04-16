فالفيردي ينتقد مواعيد مباريات دوري الأبطال

انتقد إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، موعد لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، كما تحدث عن موقف النجم ليونيل ميسي من المشاركة في المواجهة.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "ميسي بحالة جيدة بعد الضربة التي تعرض لها، إنه في حالة ممتازة لمباراة اليوم".

وحول اللعب يوم الأربعاء الماضي في دوري الأبطال، ثم خوض الإياب اليوم الثلاثاء، أجاب: "جداول المباريات مزدحمة جداً في هذه المرحلة من الموسم، إنه لأمر سخيف أن 4 أندية لديها فترة راحة 8 أيام، بينما يمتلك الاَخرون 6 أيام فقط".