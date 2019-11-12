فان دايك: تجربة الموسم الماضي ستساعد ليفربول هذا الموسم

يعتقد فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول أن التجربة المؤلمة التي عاشها فريقه الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي، ستضمن بقائه هذا الموسم على القمة.

وخسر الريدز اللقب المحلي الموسم الماضي، بعدما جمع 97 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي البطل.

وقال الدولي الهولندي في تصريحات صحفية: "اكتسبنا الكثير من الخبرة الموسم الماضي، يجب أن نواصل العمل ونقدم ما هو أفضل.

"يجب أن يكون لدينا القليل من الحظ خلال الموسم، لذلك نحن سعداء بموقفنا الحالي، أتمنى أن نستمر على نفس المنوال.

"من الواضح أننا في وضع جيد، هذا شيء لا يمكن إنكاره، لكننا نعلم أن الموسم ما زال طويلاً لدرجة لا تسمح لنا بالاحتفال بتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي لتسع نقاط.

"عقليتنا هي أن نواصل العمل وتقديم أفضل ما لدينا".

وحذر المدافع الهولندي فريقه من تكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما فرط بفارق السبع نقاط مع مانشستر سيتي.

وقال فان دايك حول هذا الأمر: "فعلنا كل ما هو ممكن الموسم الماضي، وليس لدينا أي ندم، كان موسماً رائعاً، مانشستر سيتي واصل ضغطه.

"هذا الموسم يمثل فرصة جديدة، التركيز هو المهمة المطلوبة، لدينا العديد من الفترات الصعبة والمباريات في مختلف المسابقات، نتمنى أن تبتعد عنا الإصابات فقط".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يحل مانشستر سيتي رابعاً بـ 25 نقطة.