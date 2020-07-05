فان دايك: كلوب يحتضن اللاعبين ثم يعنفهم

كشف النجم فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن تفاصيل تعامل المدرب يورغن كلوب مع اللاعبين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حوار لصحيفة "سنداي ميرور" وأكد خلاله أن كلوب له تفاصيل مميزة في التعامل مع نجوم الفريق.

وقال فان دايك: "لم يسبق أن تدربت بهذه القوة في حياتي، أطلق على هذا الأسلوب الألماني، أن نركض طوال الوقت وعندما نقترب من الانتهاء نجد أنفسنا مطالبين بالمزيد من الركض".

وأضاف: "أتذكر معسكر فرنسا عندما كنا نتدرب ثلاث مرات في اليوم دون جماهير أو إعلام، وبعد كل تلك التدريبات لا نرتاح بل نجتمع لنتحدث عن الفنيات.

"يجب أن أعترف أني رأيت الفائدة من كل ذلك خلال الموسم كما شاهد الجميع، كلوب هو السبب في اختياري لليفربول في المقام الأول.

"عندما أجلس وأفكر في الذي يملكه كلوب أكثر من غيره من المدربين وجدت أن ذلك يتلخص في قدرته على التعامل مع الأفراد، في هذه الأيام ذلك هو العامل الأهم بكرة القدم.

"يحتضن كلوب كل لاعب بعد المباريات، وذلك الأمر يحدث الفارق بشكل واضح، حتى لو قام في الصباح التالي بتعنيف نفس اللاعبين في التدريبات، وقتها يكون لديهم التأكد التام أن ما يقوم به لا يحمل أي طابع شخصي".

يذكر أن كلوب قاد ليفربول لتوه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الأول بعد 30 عاماً من الانتظار.