فان دايك يفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول

نال المدافع فيرجيل فان دايك، جائزة أفضل لاعب في ليفربول لموسم 2018-2019، بتصويت الجماهير وكذلك بتصويت زملائه في الفريق.

وفاز الدولي الهولندي بالجائزة الأولى المقدمة من راعي الفريق الشركة البنكية "ستاندرد تشارترد"، بعد حصوله على 46.8 في المئة من الأصوات، وفقاً لما أعلنه الموقع الرسمي لنادي ليفربول.

وجاء محمد صلاح، في المركز الثاني بحصوله على 23.9 في المئة، فيما احتل ساديو ماني المركز الثالث بـ 11.3 في المئة، وحل كل من ترينت أليكساندر أرنولد، وأندي روبرتسون، في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

واختير الهدف الذي سجله صلاح في شباك تشيلسي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، كأفضل هدف لليفربول هذا الموسم.

ويستعد الفريق الأحمر لخوض مباراة مهمة في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه مواطنه توتنهام في الأول من الشهر المقبل.

يذكر أن ليفربول اكتفى بوصافة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما نافس بقوة على اللقب الذي توج به مانشستر سيتي.