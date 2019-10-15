فوز الأردن على نيبال بثلاثية دون رد

تغلب المنتخب الأردني على ضيفه النيبالي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على ملعب عمان الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023.

حملت أهداف النشامى تواقيع كل من فراس شلباية في الدقيقة السادسة والخمسين، وأحمد العرسان في الدقيقة الثامنة والسبعين ، وبهاء فيصل في الدقيقة الثامنة والثمانين.

بهذا الفوز، رفع منتخب الأردن رصيده لسبع نقاط في المركز الثاني، فيما بقي منتخب نيبال رابعاً بثلاث نقاط.