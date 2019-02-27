فيدرر: حب الجماهير وراء تأجيل اعتزالي

روجر فيدرر

كشف الأسطورة السويسرية روجر فيدرر المصنف السابع عالمياً أن الحبّ الذي تغمره به الجماهير أينما حلّ في العالم وراء تأجيل قرار اعتزاله اللعب رغم بلوغه 38 عاماً.

وقال النجم عقب فوزه على الألماني فيليب كولشرايبر في بطولة سوق دبي الحرة للتنس أنه سعيد بالدعم الجماهيري الذي يحظى به كل مرة في دبي وأنه يدين لهذه الحشود الكبيرة التي حضرت في الملعب برفع معنوياته خصوصاً في المجموعة الثانية التي تأخر فيها وحسمها كولشرايبر لفائدته 6-3.

وقال فيدرر: "سمعت الجمهور يهتف باسمي، كانوا يحاولون رفع معنوياتي خصوصاً في المجموعة الثانية، وقاموا بتنظيم الموجة المكسيكية، دعمهم لي بهذا الشكل أمر لا يصدق، في الحقيقة أينما ذهبت أجد مشجعين لي بأعداد كبيرة، وأحد أهم الأسباب التي تجعلني أستمرّ في اللعب وتأجيل الاعتزال ما أجده من تشجيع كبير في كل البطولات".

وأكد فيدرر أن الخسارة ليست ضمن قاموسه وأنه يسعى دائماً لتحقيق الفوز في أي مباراة بغض النظر عن الظروف التي تخرج عن إرادته مثل الرياح التي هبّت بسرعة كبيرة أثناء مواجهة كولشرايبر.