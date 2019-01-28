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فيدرر يتراجع إلى المركز السادس في تصنيف محترفي كرة المضرب

فيدرر يتراجع إلى المركز السادس في تصنيف محترفي كرة المضرب
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نشر 28 كانون الثاني/يناير 2019 - 17:51 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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روجر فيدرر
روجر فيدرر

تراجع السويسري روجر فيدرر من المركز الثالث إلى السادس في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب الصادر اليوم جراء تنازله عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام، بخروجه من الدور الرابع على يد اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس.

واستفاد الألماني أليكساندر زفيريف والجنوب إفريقي كيفين أندرسون اللذين انتهى مشوارهما باكراً في أستراليا أيضاً، من خسارة فيدرر لنقاط اللقب ليصعد كل منهما مرتبة واحدة، فأصبحا ثالثاً وسادساً على التوالي، على غرار الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو الذي غاب عن البطولة لكنه أصبح خامساً.

وصعد الياباني كاي نيشيكوري مركزين وأصبح سابعاً بوصوله إلى ربع النهائي في ملبورن، بينما حقق تسيتسيباس الذي انتهى مشواره في نصف النهائي على يد الإسباني رافاييل نادال، أفضل مركز له بعدما صعد ثلاث مراتب ليصبح قريباً من العشرة الآوائل (12).

أما الصربي نوفاك جوكوفيتش الذي توج باللقب للمرة السابعة بفوزه في النهائي على نادال فعزز صدارته للتصنيف أمام غريمه الإسباني بالذات.

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