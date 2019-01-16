فيدرر يجتاز اختبار إيفانز في أستراليا

روجر فيدرر

اجتاز روجر فيدرر حامل اللقب اختباراً صعباً أمام دان إيفانز المتألق بعدما فاز عليه 7-6 و7-6 و6-3 ليبلغ الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الأربعاء.

وبعدما سحق دينيس استومين في افتتاح مشواره في ملبورن بارك واجه السويسري المصنف الثالث اختباراً أكثر صعوبة أمام إيفانز المصنف 189 عالمياً والذي يسعى لاحياء مسيرته بعد غياب دام عاماً بسبب الإيقاف بداعي تناول منشطات.

وقال فيدرر الحاصل على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى عن إيفانز الذي سبب مشاكل كبيرة لمنافسه على ملعب رود ليفر: "أعتقد أني كنت ألعب وكأنني أنظر في المرآة، قدم إيفانز الكثير من الكرات الماكرة وسدد ضربات إرسال وضربات مباشرة رائعة".

وكسر إيفانز إرسال فيدرر لأول مرة في البطولة ودفع أول مجموعتين لشوط فاصل أمام المصنف الأول على العالم سابقاً ليسعد الجماهير البريطانية التي تأثرت بخروج أندي موراي من الدور الأول.

لكن القادم من برمنغهام افتقد الدقة والهدوء في النقاط الحاسمة بينما كان فيدرر حاسماً كالعادة.

وكسر فيدرر إرسال إيفانز في الشوط الرابع من المجموعة الثالثة وأنهى المباراة بضربة خلفية رائعة ليضرب موعداً في الدور المقبل مع تايلور فريتز.

وقال السويسري: "مارس إيفانز معي لعبة القط والفأر، كان أمراً مثيراً جداً، استمتعت بالمباراة. قدم أداءً جيداً وممتعاً".

وتألق إيفانز ليبلغ الدور الرابع في نسخة 2017، لكنه غاب عن البطولة العام الماضي في ملبورن بارك بعد سقوطه في اختبار للكشف عن الكوكايين في برشلونة المفتوحة.