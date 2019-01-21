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فيدرر يعود إلى فرنسا

فيدرر يعود إلى فرنسا
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نشر 21 كانون الثاني/يناير 2019 - 18:25 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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روجر فيدرر
روجر فيدرر

أعلن السويسري روجر فيدرر المصنف الثالث عالمياً أنه سيشارك هذا العام، وللمرة الأولى منذ 2015، في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

تأتي تصريحات فيدرر بعد خروجه من أولى بطولات غراند سلام لهذا الموسم، بطولة أستراليا المفتوحة، التي فاز بلقبها في العامين الماضيين، على يد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في الدور الرابع.

وقال فيدرر: "الأمر يتعلق برغبة معينة، أنا في مرحلة أريد خلالها الاستمتاع بوقتي وأفتقد عدم القيام بذلك".

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