فيدرر يقود سويسرا لإحراز لقب كأس هوبمان

روجر فيدرر

أحرز السويسري روجر فيدرر لقباً ثالثاً قياسياً في مسابقة كأس هوبمان للمنتخبات المختلطة في كرة المضرب، بقيادته بلاده للاحتفاظ بلقب العام الماضي، من خلال الفوز على ألمانيا 2-1 أمس السبت في نهائي شكل تكراراً لنهائي العام الماضي.

وفاز المصنف الثالث عالمياً على الألماني أليكساندر زفيريف الرابع 6-4 و6-2، قبل أن تتفوق مواطنة الأخير آنجيليك كيربر الثانية عالمياً على السويسرية بيليندا بينتشيتش (54 عالمياً) بنتيجة 6-4 و7-6 (8-6).

وحسم الثنائي السويسري اللقاء في مباراة حماسية للزوجي المختلط، من خلال الفوز 4-0، 1-4 و4-3 (5-4).

وكان السويسري قد بدأ منافسات الأمس بتلقين زفيريف درساً في مباراة فردي الرجال، مواصلاً تقديم الأداء المثالي في أولى مشاركاته هذا الموسم.

وحافظ فيدرر على سجله خالياً من الخسارة في المسابقة، واحتاج إلى ساعة و12 دقيقة فقط للتفوق على الألماني المتوج في تشرين الثاني بلقب بطولة الماسترز الختامية للموسم بتغلبه على الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالمياً في النهائي، بعدما أقصى فيدرر نفسه في نصف النهائي.

دخل اللاعبان المباراة وهما متعادلان بنتيجة المواجهات المباشرة في دورات رابطة المحترفين، بمعدل فوز كل منهما ثلاث مرات،

إلا أن فيدرر، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى (20) والذي يستعد للدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات غراند سلام للموسم (14-27 كانون الثاني الحالي)، دخل مباراة الأمس بقوة، واعتمد على السرعة والهجوم في مواجهة اللاعب الشاب (21 عاماً) الذي بدا عليه التوتر في أكثر من مرحلة خلال المباراة.

الا أن كيربر المصنفة ثانية عالمياً، تمكنت من جر المواجهة النهائية إلى مباراة حاسمة في الزوجي المختلط، بعد فوزها على بينتشيتش.

وبدت كيربير متجهة إلى فوز سهل في الفردي بعد تفوقها في المجموعة الأولى وكسر إرسال منافستها مبكراً في الثانية.

وأرسلت الألمانية للفوز بالمجموعة الثانية وهي متقدمة 5-4، الا أن منافستها السويسرية فاجأتها برد كسر الإرسال، لتستعيده كيربر سريعا على إرسال بينتشيتش.

ووجدت الألمانية نفسها مجدداً أمام الإرسال للفوز بالمجموعة، الا أن السويسرية كررت السيناريو وكسرت الإرسال وجرت المباراة لشوط فاصل.