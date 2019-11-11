فيراتي: مبابي مثل ميسي

يرى ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان، أن زميله كيليان مبابي، لا يقل شأناً عن نجم برشلونة ليونيل ميسي.

وصرح الدولي الإيطالي عبر برنامج "تيليفوت" في قناة "TF1" الفرنسية: "مبابي مثل ميسي، لا يوجد لاعبون مثله، كما أنه يتطور بصورة مذهلة".

وتطرق نجم الوسط للحديث عن زميله نيمار جونيور، قائلاً: "نيمار بحالة جيدة، بالتأكيد سعادته تزداد كلما تواجد في الملعب، في فترة ما كان يريد الرحيل ومر بأوقات صعبة، وأخيراً بقي معنا ويتدرب بشكل أفضل، لعلمه أن الجماهير ستسامحه، فهو يتطلع للعودة في أسرع فرصة ممكنة لمساعدة سان جيرمان للذهاب بعيداً".

وقال فيراتي (27 عاماً): "ما بيني وباريس سان جيرمان قصة رائعة، ولا مانع لدي لإنهاء مسيرتي مع بي إس جي، البعض يسألني من حين لآخر لماذا لا أخوض تجربة جديدة، لكن بالنسبة لي الوضع لم يختلف عن أول يوم لي مع الفريق، وأسعى دائماً لمساعدته.

"الفوز بالألقاب الأوروبية مع باريس سيكون مختلفاً عن أي فريق آخر، وأعتقد أنه بإمكاننا الذهاب بعيداً في دوري الأبطال إذا لم نواجه أي مشاكل".