فيرستابن يفوز بجائزة ستيريا الكبرى

تغلب الهولندي ماكس فيرستابن على البريطاني لويس هاميلتون من مركز الانطلاق الأول ليتوج بلقب سباق جائزة ستيريا الكبرى الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورميولا 1 ليوسع الفارق بينهما في صدارة فئة السائقين.

وحقق فيرستابن انتصاره الرابع من 8 سباقات أقيمت هذا الموسم، وهو السباق الرابع عشر له في مسيرته والثالث على مضمار سبيلبرغ في النمسا، معقل فريقه ريد بول.

ولم يستطع هاميلتون تهديد فيرستابن بقوة لأن سيارته مرسيدس افتقدت لمجاراة سرعة سيارة ريد بول على الطرق المستقيمة، واكتفى البريطاني بالمركز الثاني، متفوقا على زميله في الفريق، فالتيري بوتاس.

ولم يحقق هاميلتون أو فريق مرسيدس أي انتصار في آخر أربع سباقات.

ووسع فيرستابن الفارق بينه وبين هاميلتون في صدارة الترتيب إلى 18 نقطة محققاً انتصاره الثاني خلال ثمانية أيام، حيث كان تغلب على غريمه في فرنسا يوم 20 يونيو.

ويمكن لفيرستابن أن يحقق انتصاره الثالث خلال 15 يوماً، وذلك في 4 يوليو المقبل، على مضمار سبيلبيرغ الذي يستضيف سباق الجائزة الكبرى النمساوي.

وفي هذه الحالة سيتفوق على هاميلتون بفارق 25 نقطة في ترتيب فئة السائقين.