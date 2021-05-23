فيرشتابن يفوز بسباق موناكو وينتزع صدارة السائقين

فاز ماكس فيرشتابن بسباق جائزة موناكو الكبرى، الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورميولا 1، لينتزع صدارة ترتيب فئة السائقين من لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، الذي أنهى السباق في المركز السابع رغم أنه حقق أسرع زمن للفة.

وبدأ فيرشتابن السباق من مركز الانطلاق الأول بدلاً من شارل لوكلير سائق فيراري، الذي كان يفترض أن ينطلق منه، والذي لم يبدأ السباق بسبب مشكلة في سيارته، ولم يتمكن فريقه من حلها قبل انطلاق السباق.

وتمكن السائق الهولندي من إيقاف تقدم فالتيري بوتاس سائق مرسيدس مع بداية السباق وحافظ على تقدمه، وهو ما كان حاسماً لتحقيق النتيجة النهائية خاصة وأن التخطي في موناكو يعد أمراً شبه مستحيل.

ووصل فيرشتابن لخط النهاية بعدما اضطر بوتاس للانسحاب من السباق بعدما دخل مركز الصيانة لكن فريقه لم يتمكن من نزع الإطارات.

وعلى الأقل احتفل فيراري بوجود أحد سائقيه على منصة التتويج بعدما جاء كارلوس ساينز في المركز الثاني، وجاء خلفه سائق ماكلارين لاندو نوريس، الذي وقف على منصة التتويج للمرة الثانية في 2021.

وكانت هذه أسوأ نتيجة لهاميلتون منذ سباق الجائزة الكبرى الإيطالي العام الماضي، عندما جاء أيضاً في المركز السابع.