فيرغسون: سمولينغ قادر على إيقاف ميسي

كريس سمولينغ

توقع أليكس فيرغسون، المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد، أن يستطيع كريس سمولينغ مدافع الشياطين الحمر، إيقاف خطورة ليونيل ميسي هداف برشلونة.

ونجح "ليو" في تسجيل 22 هدفاً خلال 30 مباراة أمام الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا.

وكتب فيرغسون في سيرته الذاتية التي نشرها عام 2013: "لإيقاف ميسي أنت بحاجة إلى قلبي دفاع أحدهما قادر على حرمان اللاعب من التواجد في العمق وإجباره على الاتجاه نحو الأطراف.

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"صحيح سيكون خطيراً ولكن أقل بكثير من وجوده في عمق الملعب وهذا أمر يكفي لتحجيمه وجعل المهمة أقل صعوبة".

أوضح فيرغسون أنه لا يود رؤية ميسي يعذب مانشستر يونايتد مرة أخرى بعد أن حرمه من بطولتي دوري أبطال أوروبا في 2009 و2011.

واختتم: "حينما نلعب مرة أخرى أمام برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا أفضل وجود جوني إيفانز وسمولينغ أو سمولينغ وفيل جونز لأني واثق من قدرة كريس على التقليل من خطورة ميسي".

وكان سمولينغ قد صرّح في المؤتمر الصحفي للمباراة استعداده لتحدي جديد ضد ميسي بعد أن لعب أمام كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي.