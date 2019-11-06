فيفا يطالب العراق بخوض مبارياته خارج أرضه لدواعٍ أمنية

كشفت تقارير اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أرسل خطاباً رسمياً للاتحاد العراقي يوصي فيه بخوض مباريات أسود الرافدين خارج البلاد.

ويشارك المنتخب العراقي في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، خلال الفترة الحالية، قبل مواجهاته الهامة في مشواره.

وقالت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، أن الاتحاد الدولي خاطب نظيره العراقي يطالبه بنقل مبارياته في تصفيات آسيا خارج البلاد لأسباب أمنية.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة غريمه الإيراني في 14 من الشهر الجاري على ملعبه، ومنتخب البحرين بعد ذلك بـ 5 أيام ضمن التصفيات المشتركة الآسيوية.

ويشارك منتخب أسود الرافدين في بطولة خليجي 24 المقرر إقامتها في قطر الشهر الجاري ومطلع ديسمبر القادم ويسعى لتحقيق نتائج جيدة.

ويتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة الثالثة بعد مرور 3 جولات برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة.