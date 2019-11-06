فينغر الأقرب لقيادة بايرن ميونيخ

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن آرسين فينغر والذي يعد أسطورة خلال فترة قيادته لأرسنال بات الأقرب لأن يحل محل نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ المقال.

جاء ذلك بعدما صرح رالف رانكيك مدرب لايبتزيغ الحالي عبر وكيل الأعمال الذي أكد أن موكله لا يملك ما يبحث عنه البافاري، هذا بعدما كان رانكيك من أهم المرشحين لقيادة البطل الألماني خلفاً لكوفاتش.

يذكر أن اسمي جوزيه مورينيو وماسيميليانو آليغري ارتبطا أيضاً ببايرن وفقاً لتقارير إعلامية أخرى، إلا أن اختلاف فلسفتهما مقارنة مع ما يسعى النادي لتحقيقه أبعدهما عن الترشيحات.