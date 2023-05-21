فينيسيوس يتهم إسبانيا بـ "العنصرية"

رد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد على الهتافات العنصرية التي وجهت ضده خلال مباراة فريقه أمام مستضيفه فالنسيا مساء الأحد ببيان رسمي.

وسقط الفريق الملكي أمام الخفافيش بنتيجة 0-1 على ملعب ميستايا في لقاء ملتهب لحساب الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

وأكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال بعد نهاية المباراة أن جماهير الفريق صاحب الضيافة وصفت فينيسيوس بـ "القرد".

وتلقى النجم البرازيلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+8 بسبب اعتدائه خلال اشتباكات على هوغو دورو لاعب الخفافيش.

فينيسيوس ينشر بياناً رسمياً شديد اللهجة

نشر الجناح المتألق بياناً عبر حسابه على منصة "تويتر" جاء فيه: "هذه الحادثة ليست الأولى أو الثانية أو الثالثة، فالعنصرية أمر طبيعي في الدوري الإسباني.

"تعتقد رابطة الليغا أن ما يحصل طبيعي، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الإسباني الذي يشجع الخصوم. أنا في غاية الأسف، المسابقة التي كانت ملكاً لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو وليونيل ميسي باتت تنتمي إلى عنصريين اليوم.

"لقيت بالترحيب في إسبانيا التي لم تمانع في تقديم صورة دولة عنصرية إلى العالم، هناك إسبانيون لا يتفقون مع هذا، لكن الناس في البرازيل يعرفون إسبانيا بأنها دولة للعنصريين".