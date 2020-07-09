قرعة دوري الأبطال والدوري الأوروبي غداً في نيون

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الدوري الأوروبي بعد قرار استئناف المسابقات من جديد.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة لشبونة البرتغالية مباريات دوري أبطال أوروبا ابتداءً من ربع النهائي على ملعبي بنفيكا وسبورتينغ لشبونة.

وكشف يويفا عن إجراء قرعة ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بمدينة نيون ظهر غدٍ الجمعة.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة مباريات دور ربع النهائي بدوري الأبطال من لقاءٍ واحد.

وكانت فرق لايبتزيغ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وأتالانتا الإيطالي، ضمنت التأهل لربع نهائي دورى الأبطال.

ويتبقى فقط أربع مباريات على انتهاء دور الـ 16 حيث سيلاقي بايرن ميونيخ منافسه تشيلسي، ومانشستر سيتي أمام ريال مدريد، وبرشلونة ضد نابولي، ويوفنتوس ضد ليون، وتلك المباريات ستقام يومي السابع والثامن من أغسطس.

وستلعب لقاءات دور ربع النهائي فى أربع أيام ابتداءً من 12 من أغسطس وحتى 15 من نفس الشهر.

بينما ستقام لقاءات دور نصف النهائي يومي الثامن عشر والتاسع عشر من شهر أغسطس، على أن يقام النهائي في 23 من نفس الشهر.

أما بالنسبة لمسابقة الدوري الأوروبي، ستلعب جميع اللقاءات في ألمانيا، وستقام مباريات دور ثمن النهائي على يومين، الخامس والسادس من أغسطس، وربع النهائي يومي العاشر والحادي عشر من نفس الشهر، ونصف النهائي يومي 16 و17، وأخيراً النهائي يوم 21.