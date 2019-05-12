قيم نجم منتخبات إفريقيا العربية

تزخر المنتخبات العربية بنجوم كبار ينشطون في مختلف الدوريات الأوروبية، ما ساهم في ارتفاع قيمتهم المالية في سوق تحويلات اللاعبين، إذ يقارعون نجوم الكرة العالمية، في صورة النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، الذي يعد أغلى اللاعبين العرب والأفارقة على الإطلاق في الوقت الحالي، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والمغربي حكيم زياش نجم أياكس أمستردام، بالإضافة إلى التونسي وهبي الخزري مهاجم سانت إيتيان.

ولم تساهم نجومية هؤلاء فقط في رفع قيمتهم التسويقية، وإنما على مستوى منتخبات بلادهم أيضاً، التي تحتل مراكز ريادية في القارة الأفريقية.

وفي هذا الخصوص، كشف موقع "ترانسفر ماركت" العالمي الشهير عن القيمة المالية للاعبين والمنتخبات الوطنية، والأرقام والإحصاءات للاعبين، عن القيمة المالية لمنتخبات القارة السمراء، والتي برز من خلالها المنتخبان المغربي والجزائري، اللذان يحتلان مراكز متقدمة في التصنيف لعام 2019، إذ تم الاعتماد خلاله على أخر قوائم اللاعبين المدعوين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في مباريات رسمية وودية خلال مارس الماضي.

وحل المنتخب المغربي في المركز الثالث إفريقياً، والأول عربياً، بينما حل منتخب الجزائر وصيفاً على المستوى العربي، وخامساً في القارة الأفريقية.

وبلغت القيمة الإجمالية للاعبي المنتخب المغربي 189 مليوناً و850 ألف يورو، ويبلغ معدل سن اللاعبين 26.8 عاماً، ويحتل زياش نجم أياكس أمستردام صدارة أغلى اللاعبين قيمة في منتخب بلاده بـ 35 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة زميله أشرف حكيمي ظهير بوروسيا دورتموند 30 مليون يورو، ويعد مانويل داكوستا الأقل قيمة بين لاعبي منتخب المغرب بـ 550 ألف يورو.

أما المنتخب الجزائري فقد بلغت قيمته 133 مليوناً و150 ألف يورو، ويبلغ معدل سن لاعبيه 26.1 عاماً، ويعد نجم سيتي محرز الأعلى قيمة من بين كل زملائه إذ بلغت 60 مليون يورو، بينما تصل قيمة زميله عيسى ماندي نجم ريال بيتيس إلى 14 مليون يورو، ويعتبر الوافد الجديد على المنتخب الأخضر هيثم لوصيف لاعب بارادو الجزائري الأقل قيمة من بين كل زملائه بـ225 ألف يورو، إضافة إلى زميله في الفريق هشام بوداوي الذي تبلغ قيمته 300 ألف يورو.

وفيما يتعلق بمنتخب تونس فقد بلغت قيمته 63 مليوناً و50 ألف يورو، ويبلغ معدل سن لاعبيه 26.4 عاماً، ويعتبر أعلى لاعبي نسور قرطاج قيمة، نجم سانت إيتيان وهبي الخزري بـ 16 مليون يورو، أما أقل اللاعبين قيمة هو حارس مرمى الإفريقي التونسي البلبولي بـ350 ألف يورو.

وكانت المفاجأة على مستوى المنتخب المصري، الذي يغيب عنه نجمه الأول صلاح مهاجم ليفربول خلال مباراتيه القادمتين أمام النيجر ونيجيريا، وتسبب غياب صلاح في هبوط قيمة المنتخب المصري، بحسب ما نشره موقع "ترانسفر ماركت"، إذ تبلغ قيمته 150 مليون يورو، حسب نفس المصدر.

وبلغت القيمة الحالية لمنتخب مصر 32 مليوناً و250 ألف يورو، ويبلغ معدل سن لاعبيه 25.7 عاماً، ويعد محمد النني نجم آرسنال الأعلى قيمة بـ10 ملايين يورو، بينما يعتبر عمر حمدي لاعب الاتحاد السكندري الأقل قيمة من بين زملائه بـ100 ألف يورو.

وحل المنتخب السنغالي في صدارة التصنيف على مستوى القارة بـ273 مليونا و100 ألف يورو، متبوعاً بمنتخب كوت ديفوار بـ204 ملايين يورو، ثم المغرب، ويعده منتخب نيجيريا بـ153 مليون يورو، فيما حلت الجزائر خامسة.