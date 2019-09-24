كأس الاتحاد الآسيوي: الجزيرة يتعادل مع العهد

تعادل الجزيرة الأردني وضيفه العهد اللبناني (0-0)، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد عمان الدولي، في ذهاب نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، عن منطقة غرب آسيا.

أقيمت المباراة وسط حضور جماهيري بلغ نحو 5 آلاف متفرج يمثلون مختلف الأندية الأردنية.

وما تزال الفرصة سانحة بقوة أمام ممثل الأردن في البطولة، لتحقيق نتيجة جيدة في مباراة الإياب المقررة بين الفريقين في العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء المقبل، علماً بأن المتأهل من مواجهتي الذهاب والإياب سيواجه بطل شرق ووسط القارة في المباراة النهائية.

جاءت بداية المباراة هادئة بين الطرفين، حيث كثرت الألعاب العشوائية في منطقة وسط الميدان، قبل أن يكسر محمود مرضي ذلك الجمود بتسديدة علت قليلاً مرمى فريق العهد.

الجزيرة بدأ بعد ذلك يفرض حضوره الجيد فوق أرض الميدان، حيث كان الأفضل انتشاراً وتدويراً للكرة، ونفذ أحمد سمير كرة ثابتة قابلها يزن العرب برأسه بجوار المرمى.

واصل الجزيرة إيقاعه الجيد، وكان قريباً من افتتاح التسجيل حينما أطلق مرضي تسديدة جميلة تألق الحارس اللبناني مهدي خليل في تحويلها لركنية.

في تلك الأثناء، كان العهد يعتمد على تمتين منطقته الدفاعية بالدرجة الأولى، لذلك تأخرت أولى محاولاته الهجومية التي تمثلت بتسديدة حسين دقيق التي مرت فوق المرمى.

وفي الزفير الأخير من عمر الشوط الأول، أضاع الجزيرة أخطر المحاولات على الإطلاق، بعد أن مرر مهند خير الله كرة بينية ولا أجمل نحو فراس شلباية الذي واجه المرمى وسدد بقوة لكن الحارس مهدي أبعدها لركنية، لتضيع فرصة ثمينة لافتتاح التسجيل.

بداية الشوط الثاني جاءت قوية للجزيرة الذي كاد يفتتح التسجيل إثر عرضية مرضي التي أبعدها المدافع في الوقت المناسب.

بعدها ظهر يزن العرب مجدداً فوق مسرح الأحداث حينما تطاول لعرضية أحمد سمير ودكها برأسه لكن الكرة ارتدت من القائم الأيسر للحارس مهدي.

الدقائق التالية كانت هادئة، حيث تراجع الجزيرة نسبياً نحو المواقع الخلفية، مما سمح للعهد بالتقدم نوعاً نحو مرمى أحمد عبد الستار الذي أبعد بأطراف أصابعه رأسية خليل خميس وحولها لركنية.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة جديداً يذكر رغم الهبات المتبادلة هنا وهناك، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين دون أهداف، بانتظار مباراة الحسم في بيروت.