كأس الرابطة الإنجليزية: ليستر يتعادل مع أستون فيلا

نزل كيليتشي إيهياناتشو من مقاعد البدلاء وعادل النتيجة لليستر سيتي أمام ضيفه أستون فيلا 1-1، الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الانجليزية.

وتخلف فريق المدرب بريندان رودجرز بهدف فريدريك جيلبير في الشوط الأول على ملعب كينغ باور بعد عرضية من أنور الغازي (28).

لكن إيهياناتشو عادل قبل ربع ساعة من نهاية الوقت مسجلاً هدفه السادس في ست مباريات هذا الموسم (74).

وكان ليستر سيتي، وصيف ترتيب الدوري المحلي، الطرف الأفضل أمام فيلا الذي يبحث عن لقبه الأول منذ كأس الرابطة عام 1996، لكن زملاء المهاجم جايمي فاردي عليهم إنهاء المهمة في ملعب فيلا بارك إياباً في 28 من الشهر الجاري.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة على ملعب ويمبلي مع المتأهل بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد (3-1 الثلاثاء).

وكان ليستر أحرز المسابقة آخر مرة في 2000 عندما تخطى أستون فيلا في نصف النهائي.