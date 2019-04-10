كاسياس يوجه الأنظار لحادثتي صلاح وأرنولد

صلاح يدهس ساق دانيلو

أكد نجم بورتو إيكر كاسياس أنه يؤمن بحظوظ فريقه بقلب النتيجة على ليفربول في دوري أبطال أوروبا رغم الخسارة ذهاباً بهدفين نظيفين، كما علق على الحالات التحكيمية في المباراة.

وسقط بورتو أمام ليفربول أمس الثلاثاء على ملعب آنفيلد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، فيما سيقام لقاء الإياب الأسبوع القادم.

ونشر كاسياس عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "أنا متفائل بلقاء العودة 100% بالنظر لنتائج ربع النهائي لا يمكن القول أن التأهل ضاع.

"نعم خسرنا المباراة أمام ليفربول، لكننا سنواجههم في بورتو وسنقاتل لبلوغ نصف النهائي، أشكر كل من ساندنا في ليفربول من جماهيرنا".

فيرغسون: سمولينغ قادر على إيقاف ميسي

الأرجنتين وكولومبيا تستضيفان كوبا أميركا 2020

غوارديولا يفسر سبب عدم إشراك دي بروينه أساسياً أمام توتنهام

فان دايك: ليبقى في البيت من لا يثق بليفربول

كاين قد يغيب حتى نهاية الموسم

وأرفق كاسياس مع كلماته صورتين للمسة يد ترينت أليكساندر أرنولد ظهير ليفربول، في منطقة جزاء فريقه، والتي طالب لاعبو بورتو باحتسابها ركلة جزاء.

أما الصورة الثانية فكانت التحام محمد صلاح القوي بدانيلو قائد بورتو، والذي رأي البعض بأن الجناح المصري كان يستحق الإنذار الأصفر على الأقل على إثره.

ويحل ليفربول ضيفاً على بورتو في ملعب إل دراغاو الأربعاء القادم، ويحتاج للانتصار بفارق ثلاثة أهداف لبلوغ نصف النهائي.