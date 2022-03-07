كريستينسن يوافق على الانتقال إلى برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن المدافع الدولي الدنماركي أندرياس كريستينسن نجم تشيلسي وافق على الانتقال إلى برشلونة في صفقة مجانية.

وينتهي عقد صاحب الـ 25 عاماً مع البلوز في الصيف القادم، مما يعني أنه سيصبح لاعباً حراً يمكنه اختيار أي وجهة يريد بعد انتهاء الموسم الجاري.

وبات اللاعب على أعتاب خوض الكشف الطبي الروتيني بعد التوصل لاتفاق حول البنود الشخصية وفقاً للصحيفة المقربة من النادي الكتالوني.

وسيحزم كريستينسن حقائبه صوب ملعب كامب ناو بعد مسيرة مميزة رفقة تشيلسي الذي فاز معه بعدة ألقاب مهمة هي لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وخاض الدنماركي 153 مباراة مع البلوز في جميع المسابقات حتى الآن زار الشباك خلالها مرتين، كما ساهم بصورة مباشرة في تسجيل هدفين آخرين.