كلاتنبيرغ: صلاح استحق الطرد أمام بورتو

حادثة تدخل صلاح العنيف على ساق دانيلو

أكد الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ أن محمد صلاح نجم ليفربول كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء في مواجهة بورتو ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلاتنبيرغ وشدد خلالها على أن حكم الإعادة التليفزيونية أخطأ ولم يقم بعمله كاملًا لأنه لم ينبه حكم الساحة بتفاصيل الواقعة.



وقال كلاتنبيرغ: "كان صلاح محظوظاً للغاية لعدم حصوله على بطاقة حمراء نتيجة الخطأ الذي ارتكبه بحق دانيلو، كان يستحق الطرد.

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"يجب على حكام الإعادة التليفزيونية أن يتدخلوا ويخبروا حكم اللقاء بما حدث بالضبط، توجب طرد محمد صلاح فوراً وبشكل مباشر، لكن بدلاً من ذلك سيخوض لقاء الإياب".

وكان المصري قد تدخل بشكل قوي على دانيلو بيريرا نجم بورتو الذي حصل على خطأ، لكن دون أن يشهر الحكم أي بطاقات ملونة.

يذكر أن ليفربول حقق الفوز بهدفين نظيفين على ضيفه البرتغالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وبات قاب قوسين أو أدنى من نصف النهائي.