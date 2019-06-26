كلايفرت يشيد بصلاح وماني ومحرز

يرى باتريك كلايفرت، المدرب المساعد لمنتخب الكاميرون، أن الكرة الإفريقية تطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وباتت المنافسة على زعامتها صعبة للغاية.

وقال الهولندي في تصريحات إعلامية أن أكبر دليل على حالة التطور الكبيرة التي تعيشها الكرة الإفريقية أن القارة تملك 3 نجوم كبار في الملاعب الأوروبية، من بينهم أحد أفضل 3 لاعبين في العالم وهم المصري محمد صلاح إلى جانب زميله السنغالي ساديو ماني نجمي ليفربول، والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

وأوضح مهاجم برشلونة وأياكس وميلان السابق، أن وجود عدد كبير من لاعبي منتخبات إفريقيا في أوروبا يساعد على تطور الكرة في القارة بشكل أسرع، خاصة أن هؤلاء اللاعبين ينقلون خبراتهم لزملائهم.

وأشار إلى أن منتخب الكاميرون سيلعب بكل قوة للحفاظ على لقب البطولة بعد أن حصدها عام 2017، موضحاً أن المنافسة شرسة لكن لاعبيه مركزون لتحقيق الهدف المطلوب.

وأكد النجم الهولندي السابق أن المنتخب الكاميروني لم يتأثر بأزمة المكافآت، مبدياً حزنه لخروج جويل تاغو من القائمة لأسباب صحية وتمنى له الشفاء.