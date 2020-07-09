كلوب: ما يفعله صلاح مع ليفربول لا يصدق

أشاد يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول بالنجم محمد صلاح، بعد نجاحه في تسجيل ثنائية أمام برايتون خلال الفوز بنتيجة 3-1 أمس ضمن المرحلة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات بعد المباراة: "ما يفعله محمد صلاح لا يُصدق، الأرقام تتحدث عن نفسها، في العامين الماضيين فاز بالحذاء الذهبي وهو لقب مهم بالنسبة له، ولساديو ماني.

"في النهاية يمكنك التسجيل فقط عندما تؤدي بشكل جيد".

يذكر أن صلاح يحتل حالياً المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 هدفاً وبفارق 3 أهداف عن جايمي فاردي نجم ليستر سيتي المتصدر.