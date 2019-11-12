كلوب: ليفربول متعطش لمونديال الدوحة

أجرى يورغن كلوب مدرب ليفربول حوارا مع موقع فيفا تحدث فيه عن تطلعات فريقه خلال المشاركة بكأس العالم للأندية التي ستقام في الدوحة وعن فرصته في أن يصبح أول من يبلغ هذا الإنجاز والتحديات التي تنتظر الريدز في الطريق إلى الهدف المنشود.

وأكد كلوب: "حتى الآن، لا أشعر بأي ضغط. أرى أنها فرصة فريدة لأنها لا تتاح دائماً عليك أولاً أن تفوز بدوري الأبطال في أوروبا، وهذا ما يجعلها مميزة بالأساس كنا نعلم أن الأمر سيكون رائعاً عندما فزنا بدوري الأبطال، ولكن بعد ذلك لم يكن لدينا أدنى فكرة عن شعور خوض مواجهة كأس السوبر الأوروبي. لذلك، لعبنا المباراة وكان الشعور رائعاً حقاً. عندما نذهب إلى هناك (كأس العالم للأندية)، سنكون مستعدين ومتعطشين للتنافس على اللقب. اللاعبون متحمسون حيال خوض هذه البطولة، لذلك سيكون الأمر ممتعاً للغاية، وسيكون الشعور رائعاً بالنسبة لنا، 100 في المائة".

وحول ما إذا كان يشعر بالحماس لكي يكون السباق في تحقيق إنجاز ما مع الريدز بما أن هذه البطولة هي الوحيدة التي لم يفز بها النادي قال: "لم أفكر في ذلك لست من النوع الذي يسعى لأن يكون السباق إلى بلوغ سطح القمر أو أن يصبح أول من يفوز بكأس العالم مع ليفربول. ولكن عندما سنكون هناك، سنحاول تحقيق الهدف المنشود بكل ما أوتينا من قوة.

"الممتع والصعب في الأمر هو أننا سنلعب ضد فرق من قارات أخرى، وهو ما لا يحدث بشكل متكرر - قد نواجه فريقاً مكسيكياً، وربما فريقاً برازيلياً - لكن الأكيد هو أننا سنلاقي فريقاً صعباً. سنستعد له كما نفعل عادة، وسنرى نقاط القوة والضعف عند الخصم القادم من قارة أخرى. ليست لدينا الكثير من المعلومات في الوقت الحالي، لكننا سنحصل عليها بالتأكيد، وسيكون الأمر ممتعاً وصعباً في نفس الوقت".

وحول نوع التحديات التي سيواجهها فريقه مقارنة بالمنافسات الأخرى أوضح كلوب: "يجب أن أشاهد المباريات أولاً. لا يمكنني مشاهدة الكثير من مواجهات كرة القدم البرازيلية أو الأرجنتينية أو المكسيكية أو العربية على سبيل المثال. لا تتاح لي الفرصة للقيام بذلك في المنزل، لذا فأنا لا أعرف الكثير عنها. أعرف الكثير من اللاعبين القادمين من هناك؛ إنهم من المستوى الرفيع بطبيعة الحال. أنا متأكد من أن المواجهات ستشهد ندية كبيرة. يجب أن نحرص على التحلي بالعقلية الصحيحة".

وبخصوص تعثر ليفربول في نسخة 2005 هل يشكل إنذاراً لتجنب الوقوع في الفخ أكد كلوب: لسنا بحاجة إلى تذكر ما حدث قبل 14 عاماً الأمر واضح مع الأندية الأوروبية - شارك ريال مدريد ثلاث أو أربع مرات في السنوات الماضية، وفاز باللقب في جميعها يا له من فريق! لكننا لسنا ريال مدريد. نحن نأتي من وضع مختلف. إننا لا نعتبر الأمر محسوماً سلفاً، على الإطلاق. عندما يحين موعد البطولة، سندخل غمارها واضعين نصب أعيننا الفوز باللقب السبب الوحيد الذي يجعلنا نذهب إلى هناك هو فرصة الفوز باللقب، وهذا ما سنحاول تحقيقه".