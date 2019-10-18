كلوب يفتح الباب لمشاركة آليسون وصلاح أمام مانشستر يونايتد

قال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أن حالة محمد صلاح وآليسون بيكر وجويل ماتيب تبدو جيدة، ولكن لا يوجد أي شيء يؤكد مشاركتهم من عدمها في مباراة الأحد أمام مستضيفه مانشستر يونايتد الأحد القادم على ملعب أولدترافورد ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحول ذلك، قال كلوب في المؤتمر الخاص بالمباراة عن قيمة المواجهة وضرورة الفوز بها وقوة يونايتد رغم ما يمر به من ظروف في الوقت الحالي.

وأوضح: "القضية الأهم والتي يريد أن يستفسر عنها الجميع هي الحالة البدنية للاعبين المصابين، لصلاح وآليسون وماتيب تحديداً، أؤكد لكم أنهم بخير وأن حالتهم قد تحسنت تماماً ووصلت إلى ما كنا نرغب فيه.

"لا يمكن رغم ذلك إثبات جاهزيتهم للمباراة من عدمها، علينا الانتظار اليوم وغداً، ما زال أمامنا 48 ساعة على المباراة ستحدد كل شيء بخصوص هذه النقطة.

"بالطبع تكون المباريات في آنفيلد أكثر حماساً بالنسبة لنا بسبب الأجواء التي تخلقها الجماهير، لكن أولد ترافورد ليس سيئاً للدرجة، هو من الملاعب الصعبة بالطبع ولكن الفوز فيه ليس مستحيلاً.

"أستمتع بالمباريات الكبرى؟ بالطبع، هي أشبه بالملح على الحساء، بدونها لا يوجد طعم للمنافسات وكرة القدم، اللعبة في الأساس قائمة على التفوق في مثل هذه المباريات، لا بد من هذه الصدامات القوية التي تعطينا الشغف نحن والمشجعين.

"عاد جميع اللاعبين في حالة بدنية جيدة من المشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي، بالطبع هو أمر هام للغاية. أمضينا الآن ثلاثة أو أربعة أيام من الإعداد في وجود الفريق كاملاً، وهو أمر مطمئن بالنسبة لي ولو بشكل نسبي".

وحول الضغط المفروض على الفريق قال: "بالطبع ندخل كل المباريات من أجل الفوز، الأمر لا يختلف بمواجهة فريق مرشح للمنافسة أو لا، المباريات تتفاوت فقط في صعوبتها ولكن الأهمية والهدف دائماً ثابتين، الثلاثة نقاط والفوز ليس إلا".

وفيما يتعلق بمانشستر يونايتد قال: "لديهم فريق قوي رغم الانطلاقة غير الجيدة، مثل هذه المباريات لا تعترف بعدد النقاط التي حصدها كل فريق ولا مركزه على جدول الترتيب.

"لديهم الدافع الذي يجعلهم يقاتلون من أجل الفوز، علينا أن نظهر نفس الرغبة حتى تكون الأمور متكافئة، لا أحد مرشح، المباراة هي التي ستحكم في النهاية".

يذكر أن ليفربول حقق العلامة الكاملة بالانتصار في المواجهات الثمانية التي خاضها حتى الآن، حيث حقق 24 نقطة تصدر بها الترتيب.