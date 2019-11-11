كلوب يمتدح لاعبيه بعد الفوز المهم على مانشستر سيتي

أشاد يورغن كلوب المدير الفني لليفربول بالقوة الذهنية للاعبيه والتي قادتهم لفوز ثمين على مانشستر سيتي، الأحد، 3-1، فيما تغنى بالهدف الثاني، الذي جاء برأسية النجم محمد صلاح.

وقال الألماني عقب اللقاء لشبكة "سكاي سبورتس": "سجلنا هدفين رائعين. وكان علينا أن نعاني في لحظات بسبب الطريقة التي يلعب بها سيتي.

"حتى الدقيقة 75 كان بإمكاننا السيطرة على المباراة بطريقة أو بأخرى لكن بعد ذلك تعب الفريق قليلاً وكانت الكرات تتدحرج في منطقة الست ياردات الخاصة بنا.

"قدم لاعبو ليفربول قدموا مباراة عظيمة، كانوا يطاردون الكرة باستمرار، ونجحنا في تسجيل الأهداف في اللحظات المناسبة.

"لا أعرف الكثير من الطرق للتغلب على سيتي، لكن علينا أن نفعل ذلك بقوة. وقد فعلناها بنجاح باهر".

وعن الهدف الثاني الذي سجله صلاح قال: "لا أعتقد أني رأيت هدفاً مثل هذا من قبل، كان هدفاً مميزاً حقاً".

وأشاد كلوب بدور الظهيرين في هذا الهدف، إذ جاءت الكرة من أقصى الناحية اليمنى بقدم ترينت أليكساندر أرنولد إلى أندي روبرتسون الظهير الأيسر الذي تقدم بها حتى لعبها عرضية متقنة قابلها المصري برأسية مباشرة في الشباك.

وواصل: "مرر الظهير الأيمن كرة من 60 ياردة إلى الظهير الأيسر الذي لمسها مرتين قبل أن يرسل عرضية من 40 ياردة قابلها صلاح برأسية جميلة، هدف خاص جداً.

"كانت لحظة جيدة لتسجيل هدف مثل هذا. والهدف الثالث جيد جداً أيضاً، عرضية جميلة من جوردان هندرسون لساديو ماني الذي كان في المكان المناسب".

وأتم المدرب الألماني "في الأهداف الثلاثة كنا نعمل بنشاط، النقاط الثلاث مستحقة".

وبعد الثنائية المبكرة في الربع ساعة الأولى للمباراة، أنهى ليفربول اللقاء عملياً بهدف ثالث سجله ماني مع بداية الشوط الثاني.