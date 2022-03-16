كلوب يهب للدفاع عن محمد صلاح مرة أخرى

يرى يورغن كلوب مدرب ليفربول أن الاتهامات الموجهة للنجم الدولي المصري محمد صلاح واتهامه المستمر بـ "الغطس" مخزية.

ويعتقد المدير الفني الألماني أن "مو" من أكثر اللاعبين الذي يتعرضون للمشاحنات والأخطاء خلال المباريات، إلا أن الحكام لا يمنحونه الحماية الكافية.

وقال كلوب مدافعاً عن صلاح: "من الجنون التفكير بالعدد القليل من الأخطاء التي ينالها، إنه يحتك بالمدافعين وترتكب المخالفات ضده باستمرار.

"الإحصائيات تشير إلى أن مو هو أقل لاعب يحصل على الركلات الحرة مقارنة بمهاجمي القمة الآخرين.

"بصراحة، عليكم أن تسألوا الحكام، يُقابل دائماً بالاتهامات وأنه يلجأ للغطس، إنه أمر مخزٍ".

يذكر أن الشكوك تحوم حول مشاركة الهداف المصري اليوم أمام آرسنال في مباراة قمة مؤجلة من المرحلة الـ 27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.