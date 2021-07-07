كوبا أميركا: ميسي يسخر من مينا بعد إهداره ركلة جزاء

سخر ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين من ياري مينا لاعب منتخب كولومبيا بعدما أهدر المدافع ركلة جزاء حاسمة ساهمت في منح التانغو بطاقة العبور لنهائي كوبا أميركا 2021.

وحسم الأرجنتينيون ركلات الترجيح لمصلحتهم بنتيجة 3-2 بعدما أهدر كلٌ من دافينسون سانشيز ومينا وإيدوين كاردونا ركلاتهم التي تصدى لها نجم اللقاء الحارس إيميليانو مارتينيز.

ورقص مينا بصورة أثارت الجدل بعدما سجل ركلة جزاء في شباك فيرناندو موسليرا خلال لقاء منتخب بلاده أمام نظيره الأوروغوياني في ربع النهائي.

وخلال المباراة فجر اليوم الأربعاء، قال مارتينيز لمدافع كولومبيا قبل أن يسدد ركلته: "يبدو عليك الخوف"، في محاولة منه لتشتيت تركيز مينا، وهو أمر تكلل بالنجاح، إذ تصدى الحارس للركلة بمهارة يحسد عليها.

ميسي يسخر من مينا

وما كان من "ليو" إلا أن وجه عبارة ساخرة لزميله السابق في برشلونة ولاعب إيفرتون الحالي والتي قال فيها: "ارقص الآن... ارقص الآن".

ويلتقي منتخب الأرجنتين في النهائي مع غريمه البرازيلي على ملعب ماراكانا يوم الأحد القادم.