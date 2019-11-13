كومان يؤكد: ما زال الوقت مبكراً لتدريب برشلونة

عاد رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا للحديث مجدداً عن مسألة توليه تدريب برشلونة وأكد أنه لم يحن الوقت بعد، وذلك بعد الكشف عن البند الخاص في عقده فيما يتعلق بالبارسا.

وكشف الاتحاد الهولندي أن عقد كومان يحتوي بنداً يسمح له بالرحيل في حالة واحدة فقط، وهي إذا طلبه البارسا.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي للقاء منتخبي هولندا وإيرلندا الشمالية: "التعاقد مع برشلونة احتمالية، لكن لن أفكر بذلك قبل يورو 2020".

ولا تعد تصريحات كومان جديدة، إذ سبق وأكد نفس الأمر في حوار صحفي سابق.

ودارت تكهنات حول إمكانية إقالة إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة الحالي، بسبب التراجع الفني الكبير، وتذبذب النتائج محلياً وأوروبياً.

بدوره، يبحث منتخب هولندا عن حسم التأهل للنهائيات الأوروبية بعدما غاب عن بطولة فرنسا الأخيرة، وعن مونديال روسيا الماضي، في ظل التراجع الكبير في مستواه.

ويخوض منتخب هولندا في السادس عشر من الشهر الجاري مواجهة مهمة أمام إيرلندا الشمالية في بلفاست، والانتصار يعني حجز بطاقة الصعود للنهائيات.