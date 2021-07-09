كومان يخشى خسارة ميسي

اعترف رونالد كومان بقلقه الشديد حيال مسألة تجديد برشلونة عقد النجم ليونيل ميسي هذا الصيف.

وأصبح الدولي الأرجنتيني لاعباً حراً عقب انتهاء عقده الشهر الماضي، ونظراً للقوانين الخاصة بسقف الرواتب، يواجه النادي الكتالوني مشكلة كبرى حالياً نظراً للأجور الضخمة التي يتقاضاها "ليو" سنوياً.

وقال الهولندي لوسائل الإعلام: "يصبح المرء قلقاً عندما لا يكون كل شيء على ما يرام، لكني أثق ثقة تامة في الرئيس (جوان لابورتا) وقدرته على حل المعضلة.

"يهم النادي والدوري الإسباني بقاء أفضل لاعب في العالم، على جميع المعنيين بذل جهود إضافية.

لابورتا يعمل على تجديد عقد ميسي

"أخبرني لابورتا بأن أبقى هادئاً، لأنهم يعملون على إيجاد حل لما يحصل، ونحن على ثقة بأنه سيتواجد معنا لسنين أخرى قادمة".

وأضاف: "من المهم أن تعرف من هم اللاعبون الذين سيكونون تحت تصرفك."

يذكر أن برشلونة تعاقد حتى الآن هذا الصيف مع كلٍ من إيريك غارسيا وممفيس ديباي وسيرجيو أغويرو وإيمرسون رويال.