كونتي: لست نادماً على تصريحاتي بحق مورينيو

أنتونيو كونتي

واصل أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي تحديه لجوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد في حلقة جديدة من الهجوم المتبادل بينهما.

وكانت حرب من التصريحات الصحفية قد اشتعلت بين الثنائي في الفترة الأخيرة خلال المؤتمرات الصحفية.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البلوز وآرسنال ضمن ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: "لم ولن أندم على تصريحاتي بحق مورينيو، إنه يستخدم عبارات فظة ولن أنسى له ذلك، المشكلة ليست بين ناديين وإنما بيني وبينه فقط، سنرى ما سيحدث مستقبلاً".

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وتطرق المدرب الإيطالي للحديث عن المباراة فقال: "إنه لقاء هام بالنسبة لنا، مباراة ستقربنا أكثر من تحقيق لقب جديد، لم استقر بعد على التشكيل، ولكن عندما تخوض مباراة كل ثلاثة أيام فلا بد من المداورة بين اللاعبين".

واختتم كونتي تصريحاته بالحديث عن حكم الفيديو قائلاً: "إنها فرصة جيدة لتطوير كرة القدم ولكنها ستحتاج لفترة من أجل التطبيق بالشكل الصحيح".